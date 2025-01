Za aktivno sodelovanje v svetu mladih

V času, ko je mladim politika zadnja briga, je Giacomo Buzzai svetla izjema. V lanski pomladni volilni kampanji je 21-letni Dolinčan opozarjal, da bi z izvolitvijo rad prispeval h grajenju mostov med slovensko in italijansko skupnostjo ter med mladimi in institucijami. Delno se njegove želje danes izpolnjujejo, saj je bil junija izvoljen za dolinskega občinskega svetnika, po šestih mesecih pa ga je levosredinska občinska koalicija imenovala za referenta za svet mladih. V čast mu je seveda in zadoščenje, je zaupal Primorskemu dnevniku, hkrati pa se zaveda odgovornosti, saj bo povezovalni člen med mladimi in občinskim svetom. Izzivov ga ni strah, tako da je zaverovan v svoje načrte oz. v aktivno vključevanje mladih v življenje občine.

Kaj je svet mladih? To je posvetovalno telo (v dolinski občini je svet obstajal že v preteklosti), ki ima pomembno vlogo v občinah, saj mladim zagotavlja glas in zastopanost pri političnih in upravnih odločitvah, ki jih zadevajo, se pravi v njih zbuja občutek državljanske odgovornosti. Kakor je povedal Buzzai, lahko svet mladih spodbuja in organizira projekte, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne in socialne dogodke, ki vključujejo mlade, z željo, da bi jim ponudil dodatne priložnosti za rast, spodbujal njihovo ustvarjalnost, sodelovanje in druženje med fanti in dekleti v občini.