Za avtobusno postajo je potrebna avtorizacija EDR

Kako je z avtobusno postajo v Nabrežini, potem ko je bila tista na Trgu sv. Roka po njegovi obnovi ukinjena? Še vedno je »začasno« postavljena pred pivnico Bunker na pokrajinski cesti. O njenem premiku se v nujnem svetniškem vprašanju sprašujeta svetnika iz vrst Alleanza per Duino Aurisina Massimo Romita in Sergio Milos.

»Občani so večkrat opozorili, da je sedanja postaja nevarna in ustvarja težave pri vstopanju in zlasti izstopanju iz avtobusa zaradi naklona terena in pomanjkanja ustrezne infrastrukture, pločnika na primer,« je pojasnil Romita. Javni prevoznik Trieste Trasporti je potrdil, da bo z gradnjo nove postaje nadaljeval, ko bo razpolagal z občinskim dovoljenjem.

Devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec je za Primorski dnevnik potrdil, da občina sledi zadevi zelo pozorno. »Postaja je že zarisana in dela so zaključena. Lokalna policija pa potrebuje še avtorizacijo lastnika ceste, se pravi Enote deželne decentralizacije EDR: šele nato lahko izda odredbo za premik postaje.« Župan je pojasnil, da manjka še nekaj tehničnih podatkov, neke spremembe so potrebne glede na lokacijo postaje in njene dimenzije; s tem se ukvarjajo uradi in projektant, ki so sledili obnovi trga, saj sodi selitev postaje v ta načrt.