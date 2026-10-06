V Vili Tomažič, rezidenci generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu, je ob letošnji Barcolani sinoči potekal tradicionalni sprejem, ki je tudi tokrat združil predstavnike politike, kulture in športa z obeh strani meje. Novi generalni konzul Tomaž Kunstelj je pozdravil zbrane goste ter poudaril pomen sodelovanja in dobrih odnosov med Slovenijo in Italijo.

Besedo je nato predal tržaškemu županu Robertu Dipiazzi, predsedniku Barcolane Mitji Gialuzu in senatorki Tatjani Rojc. Dipiazza je spomnil na pomembno srečanje nekdanjega slovenskega predsednika Boruta Pahorja in italijanskega predsednika Sergia Mattarelle. Kot je povedal, mu je pri organizaciji tega srečanja pomagal prav Tomaž Kunstelj, ki je bil veleposlanik v Rimu. Srečanje je označil za nepozaben trenutek, ki je dodatno utrdil prijateljske vezi med Slovenijo in Italijo. Župan je poudaril tudi, da Barcolana že dolgo ni več zgolj jadralna regata, temveč priložnost za srečevanje, prijateljstvo in povezovanje ljudi.

Mitja Gialuz je izpostavil sodelovanje s slovenskimi jadralnimi klubi ter povezovanje treh klubov iz dveh držav, ki jih združuje isti zaliv - »Trije klubi, dve državi, en zaliv« tako povzema duh sodelovanja, ki ga Barcolana vsako leto znova postavlja v ospredje in ki ga pooseblja regata Go to Barcolana from Slovenia. Senatorka Tatjana Rojc je poudarila, da je Barcolana postala prostor srečevanja različnih jezikov, kultur in skupnosti ter dokaz, da morje danes predvsem povezuje. Ob koncu je za glasbeno točko poskrbel kitarist Gabriel Možina, gojenec Marka Ferija pri Glasbeni matici.