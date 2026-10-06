Po dobrem mesecu z morskega dna dvignili potopljeno ladjo

V teh dneh je specializirano podjetje Lucatelli Diving iz morskega dna pred Trstom odstranilo gliser Diwa II, ki se je potopil v zadnjih dneh avgusta, sporoča tržaška luška kapitanija.

Gliser Diwa II, registriran v Avstriji, se je potopil 29. avgusta po okvari na motorju, nobena od oseb na krovu se ni poškodovala. Na varno so jih takrat pospremili pripadniki obalne straže in policistov.

Ladja se je nato spustila na približno 20 metrov pod morsko gladino, nedaleč od valobranov pred tržaško luko. Na dan jo je včeraj spet vzdignil žerjav, poleg podjetja Lucatelli Diving so pri posegu sodelovala še podjetja TDF in Sub-Sea. Nato so ladjo s pontonom American II odnesli do miljske ladjedelnice Segnavento.

Iz luške kapitanije so sporočili, da je odstranitev ladje z morskega dna potekala brez zapletov, delavci tudi niso opazili nobenih znakov onesnaževanja, ki bi ga lahko povzročilo potopljeno plovilo.