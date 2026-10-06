Za cesto med Gropado in Padričami dodatna sredstva

Dežela Furlanija - Julijska krajina je namenila dodatnih 250 tisoč evrov za popravila na cesti, ki povezuje Padriče in Gropado. Dodatna sredstva so dodelili v okviru posodobitve načrtov Enot deželne decentralizacije (EDR) za izboljšanje prometne varnosti in cest za triletje 2026-2028. Delom na Tržaškem za leto 2026 so skupno namenili 984 tisoč evrov, ki jih bodo uporabili še za izredno vzdrževanje mostov in stropa predora na avtocestnem priključku pri Žavljah.

Načrt za obnovo gropajske ceste, vreden preko milijon evrov, predvideva obnovo zidov ob cestišču, kjer je prišlo do usada, pa tudi razširitev cestišča in vzpostavitev kanalizacijskega sistema za odvajanje voda. Dela bi začeli pred koncem leta, da bodo lahko zabrneli stroji, pa mora EDR Trst zaključiti še nekatere postopke v zvezi s pridobitvijo lastništva oz. dostopa nad nekaterimi zemljišči. »Tudi s tem v zvezi je večinoma vse urejeno. Zelo smo zadovoljni s tem poviškom sredstev in z delom EDR,« je izjavil Matia Premolin (Slovenska skupnost), podpredsednik rajonskega sveta za vzhodni Kras, ki spremlja zadevo. »Načrt predvideva tudi novo razsvetljavo na odseku med šolo in vaškim trgom ter razširitev spodnjega dela ceste, kar bo olajšalo še posebej prehod avtobusov,« je spomnil.

V rajonskem svetu za vzhodni Kras pa so opozorili, da pri Trebčah ponovno nastaja divje odlagališče. Ob deželni cesti 35 med Bani in Trebčami je občan naletel na kup odpadnega materiala, ki se kopiči med grmovjem. Med zasedanjem prejšnjega tedna je rajonski svetnik Fabio Galgaro (Bratje Italije) vložil svetniško pobudo, s katero je zahteval pregled območja in odstranitev odpadkov, kar je rajonski svet soglasno podprl. Galgaro je še predlagal, da se preveri, ali so tudi na bližnjih zelenih površinah odpadki. Po njegovem mnenju bi bilo treba tudi izboljšati nadzor za preprečitev divjega odlaganja odpadkov.