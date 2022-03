Za človeško sprejemanje

Sprejemanje, prosto pristanišče oz. razvoj pristanišča, podražitev energije, infrastrukture, zdravstvo, politično-industrijske odločitve Dežele FJK, enkratni dodatek, family act. Teme, ki so danes med najbolj aktualnimi in zaznamujejo naš vsakdan, so izzivi, ki se jih loteva oz. jih zasleduje politična linija stranke Živa Italija tako na državni kot na krajevni ravni in o katerih je včeraj tekla beseda pri stojnici na Kavani.

Pokrajinski koordinator stranke Gianfranco Depinguente se je zaustavil uvodoma pri sprejemanju. »Kar se dogaja v Ukrajini, je pokazalo, da je lahko sprejemanje različno, saj se je italijanska vlada na prihod beguncev odzvala na bolj konkreten, bolj izčrpen in bolj človeški način, saj jim ponuja večje dostojanstvo in jim pomaga pri iskanju zaposlitve,« je dejal in namignil, da je bilo prej skorajda diskriminatorno in spomnil na uvedbo kaznivega dejanja spodbujanja nezakonitega priseljevanja. »Želimo si, da bi bilo sprejemanje vedno tako – za vsakogar in iz vsakega konca sveta,« je potrdil in ugibal, da bi na tak način lahko rešili tudi naše demografsko vprašanje.