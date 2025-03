Za degradirano ulico pri Stari mitnici ni bilo najti rešitev

Ko se zjutraj odpravijo na delo, se peki tržaške pekarne Mapo, ki ima svoj vhod v Ulici Carducci v Trstu, delno pa meji z Ulico Nota med Ulico Carducci in Korzom Saba, pogosto znajdejo pred neprijetnim prizorom. Skuterji, parkirani v Ulici Nota, so večkrat prevrnjeni in poškodovani, čez noč se tam zberejo razne smeti in umazanija. Prišlo je tudi do mazanja zidov in izložb, tako da so se lastniki okoliških trgovin odločili, da izložbe dokončno zaprejo.

Vozijo po njej kljub prepovedi

Med drugim je cesta - oziroma območje parkiranja za skuterje in druge motocikle - nevarna. Tako za pešce, v kolikor je asfalt zelo dotrajan, kot za voznike, saj motoristi kljub prepovedi zavijajo vanjo tudi iz Ulice Carducci. Nelagodje, ki so ga izrazili tudi stanovalci, je v ponedeljek zvečer glasno odmevalo na sestanku rajonskega sveta za Staro mitnico. V pekarni Mapo so se namreč pred letom dni odločili, da bodo zbirali podpise za ureditev pešcone ter za povečanje čednosti in varnosti na območju problematične ulice. Od takrat so med strankami in rezidenti zbrali skupno 500 podpisov - zbiranje pa se nadaljuje

Rajonska svetnika iz vrst gibanja Zdaj Trst Barbara Chiarelli in Slavisa Skipina sta vložila predlog za ureditev pešcone v Ulici Nota in za njeno regeneracijo. Predstavniki desne sredine pa se z ureditvijo pešcone niso strinjali, češ da Občina Trst take prošnje ne bi sprejela in da se je zato boljše omejiti na manjše posege, ki bi pripomogli k izboljšanju stanja ulice. Nekaterim se je tudi zdelo, da bi pešcona koristila še posebej poslom bližnje pekarne.