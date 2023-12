Za delavce tovarne Wärtsilä jutri nov sestanek

Soglasja o čakanju na delo, ki za delavce tovarne Wärtsilä zapade 31. decembra, še ni. Wärtsilä je pripravljena podaljšati le za tri mesece, kar pa je za sindikate in Deželo FJK nesprejemljivo. Morda pa bodo nov sporazum dorekli jutri na sestanku, ki ga je s predstavniki sindikatov sklicalo vodstvo tovarne.

Pred koncem leta, ki je bil za tržaški industrijski sektor porazen, so sindikati CGIL, CISL in UIL v nedeljo priredili demonstracijo na Velikem trgu. Da bi opozorili mesto na še nedorečeno prihodnost boljunske tovarne Wärtsilä so se pred prefekturo zbrali delavci z množico podpornikov.