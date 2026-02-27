Obstoj nekaterih vrtcev in osnovnih šol pod vprašajem

Na večstopenjskih šolah s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem so v preteklih dneh zaključili z vpisovanji za šolsko leto 2026-2027. Tako kot lani in v preteklih letih na število vpisov vpliva demografska zima, saj se krivulja le redko in počasi vzpenja, pogosteje pada. Splošna slika kaže prav na to, da je otrok manj na vseh stopnjah šolanja. Čeprav bo v škedenjskem vrtcu nekaj več otrok kot v tem šolskem letu, bo njihovo skupno število v vrtcih šentjakobskega ravnateljstva enako lanskemu. Veliko manj jih bo namreč v vrtcu Piki Jakob, kjer je bilo septembra lani 21 vpisanih, po novem pa jih bo samo 14. Kot kaže, starši med drugim pogrešajo urejen zunanji prostor, ki ga je občina zasedla z gradbiščem večje telovadnice.

Šentjakobska in nabrežinska kriza

Na Večstopenjski šoli Sv. Jakob bodo našteli manj otrok tudi v osnovnih šolah. Na šoli Josipa Ribičiča se pripravljajo na sprejem desetih prvošolcev, v Škednju pa jih bo pet, podobno kot letos. Osnovnošolcev bo skupno 56, šest manj kot ob lanskem februarskem roku. »Uspelo nam je zbrati nekaj vpisov, vendar je še vedno odprtih nekaj vprašanj, povezanih z obstojem posameznih vrtcev oziroma šol, glede na skupno število otrok,« je povedala ravnateljica Loredana Guštin, »​​​​​o tem se mora izreči Deželni šolski urad «.

Globlja je letos kriza, ki jo doživljajo vrtci Večstopenjske šole Nabrežina, kjer bo skupno 45 vrtčevskih otrok, devet manj kot lani. V nabrežinski in devinski vrtec sta se vpisala po dva malčka, v Gabrovcu tri, v Mavhinjah pa novih otrok ne bo. Nekoliko boljša je slika na osnovnih šolah. Prvošolcev bo v Nabrežini, Devinu in Šempolaju več kot letos, le v Zgoniku jih bo manj. Skupno število bo tako podobno lanskemu.

Trikrat dvanajst prvošolcev

Podobno lanskemu pa bo število otrok, ki bo septembra prestopilo prag šestih vrtcev Večstopenjske šole Opčine. 38 jih bo v prvem letniku, skupno pa 116 (šest več kot lani). Na osnovnih šolah prav tako ne beležijo večjih razlik z lanskim vpisnim rokom, malo prvošolcev bo v Bazovici (dva) in na Colu (tri). Skupno število osnovnošolcev ostaja nespremenjeno.

Nad številom vpisanih prvošolcev v februarskem roku so navdušeni na Večstopenjski šoli Vladimirja Bartola, kjer se po mnenju ravnateljice Maje Lapornik »obrestujeta kontinuirano kvalitetno delo in bogata vzgojno-izobraževalna ponudba.« Velikega nihanja v skupnem številu vrtčevskih otrok in osnovnošolcev ni opaziti, lepo pa je število napovedanih prvošolcev, saj jih bo na treh šolah, to je v Barkovljah, na Katinari in pri Sv. Ivanu, dvanajst v vsakem prvem razredu. Na dolinski Večstopenjski šoli Josipa Pangerca je v prvem letniku vrtca šest vpisov več kot lani v tem času. Iz podatkov, ki so jih poslali iz tajništva, izhaja sicer, da je trenutno v dolinskih vrtcih skupno 101 otrok, septembra pa naj bi jih bilo 99. V prvem razredu jih bodo največ prešteli v Boljuncu (14), najmanj pa pri Domju (tri).