Za Francesco Albanese stoječe ovacije in tri polne predavalnice

Ne ena, ne dve, ampak tri velike predavalnice so bile pretesne za množico pretežno mladih, ki so v petek v Trstu prisluhnili pogovoru s posebno poročevalko Združenih narodov Francesco Albanese, letošnjo prejemnico posebne nagrade Fundacije Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin (nagrado so ji podelili v gledališču Miela). Na povabilo študentskega kolektiva Link se je odzvalo okoli tisoč ljudi, ki so gostjo najprej pozdravili z dolgimi stoječimi ovacijami, nato pa so sledili (več kot polovica sicer prek videopovezave v sosednjih prostorih) enournemu predavanju v obliki vprašanj in odgovorov o pravnih vidikih dogajanja v Gazi po Hamasovih napadih na Izrael 7. oktobra 2023.

Odgovori Francesce Albanese so bili zelo jasni in podkrepljeni z obrazložitvami iz mednarodnega prava. Poudarila je, da na izraelska dejanja ne smemo gledati kot na eskalacijo, saj gre s pravnega vidika za različne kategorije zločinov. »Genocid ni več od zločina proti človečnosti ali vojnega zločina, gre za tri različne stvari, ki jih pravo natančno opredeljuje,« je dejala poročevalka ZN, ki je ob vsakem koraku trenutno dogajanje uokvirila v kompleksnejšo sliko večdesetletne izraelske politike okupacije in apartheida.

Študentkam in študentom se je Albanese tudi večkrat zahvalila, ker so se močno angažirali in stopili na ulice veliko prej kot ostali del družbe. Hkrati jih je spomnila na pomen potrpežljivosti, sočutja in dialoga, saj se njihovo poznavanje in razumevanje dogajanja v Palestini lahko razlikuje od splošnega razumevanja Bližnjega vzhoda v državi. Zato se je treba, kolikor je mogoče, vživeti v drugega in ga spremljati na poti razumevanja, je še dejala.