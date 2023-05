Za globo ni bil kriv Boletov prosekar, pač pa istrska malvazija

Tržaške trgovine, ki je prodajala tudi vino prosekar Andreja Boleta, le niso oglobili zaradi tega. Kriva je bila istrska malvazija. Kot je pojasnil vinar od Piščancev, je sprva kazalo, da so pripadniki organov pregona, ki so pregledali blago v omenjeni trgovini, trgovca kaznovali, ker naj bi bila uporaba imena prosekar prepovedana (o tem smo poročali 20. aprila), šele zatem pa se je izkazalo, da ni tako. Pa čeprav ostaja prosekar, dokler ne bo uradno priznan, še vedno nekje na razpotju.

Pripadniki posebnega oddelka karabinjerjev so v trgovini izvedli temeljito kontrolo, čisto možno je, da so iskali predvsem hrvaški prošek, saj se med Italijo in Hrvaško bije znana vinska vojna glede oznak Prosecco in Prošek. Našli pa so istrsko malvazijo. Prodaja le-te je podvržena strogi evropski zakonodaji: izvirati mora seveda iz Istre in biti ustekleničena, prodaja na rinfuzo je ob pridevniku »istrska« prepovedana.

»Šele pozneje smo razumeli, da je bila globa, ki so jo naložili trgovcu, povezana s tem. Opazili so sicer tudi moj prosekar in izpolnili zapisnik v zvezi z njim, a to je za zdaj vse,» nam je pojasnil Bole. »Z imenom prosekar smo sicer napol notri in napol zunaj, zato bom verjetno iz previdnosti zamenjal napis na etiketi. V življenju sem že doživel več kontrol in vem, kako to gre,» je razložil vinar, ki je med drugim tudi predsednik Društva prosekar. Slednje si prizadeva, da bi dosegli priznanje imena tipičnega krajevnega vina z dolgo tradicijo, pravzaprav daljšo od zgodovine prosecca v Venetu.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.