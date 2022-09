Za javno razsvetljavo odslej skrbi samo eden

Glede na vse večjo pozornost, ki jo danes posvečamo energetskim temam, in z željo, da bi zagotovili vse večjo učinkovitost, se je Občina Dolina odločila, da bo upravljanje javne razsvetljave poverila enemu samemu sogovorniku – pristopila je k sporazumu z družbo Consip, ki omogoča doseganje ekonomije obsega.

Občina je to pot ubrala na primer pri upravljanju javne razsvetljave, za katero je doslej skrbelo več različnih podjetij. Skušala je povezati več javnih naročil, da bi bilo delovanje preprosto in učinkovito, ne nazadnje tudi v perspektivi širšega in globljega energetskega prenavljanja. Vidik energetskega varčevanja in energetske prenove je bil namreč vseskozi prvenstvena vrednota pri izbiri te operativne rešitve.

Od 1. avgusta letos je torej upravljanje javne razsvetljave na občinskem ozemlju prevzela družba City Green Light Srl s pogodbo, ki traja šest let. Družba bo skrbela za celotno mrežo javne razsvetljave in bo poleg rednega vzdrževanja poskrbela tudi za zamenjavo energetsko zastarelih svetil z novimi, LED svetili in za nadomestitev pokvarjenih drogov. Posebno pozornost bodo posvetili prenovi električnih omaric in njihovemu daljinskemu upravljanju.

Morebitne okvare na javni razsvetljavi, vključno z okvarami na semaforjih, bo mogoče prijaviti na brezplačni številki 800 642 120. Občani lahko pokličejo na telefonsko številko in javijo, kateri drog javne razsvetljave je pokvarjen, kje stoji oz. še najbolje, če javijo številko, ki je zabeležena na samem drogu.