Zveza slovenskih kulturnih društev v sodelovanju s Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo prireja v soboto ob 19.45 v športnem centru Ervatti (Briščiki 67) koncert ob 80-letnici osvoboditve z naslovom Za mir bom govoril ... Urnik začetka ni naključen, kajti simbolično namiguje na pomembno leto 1945, naslov projekta pa je bil povzet po Karlu Destovniku – Kajuhu. Projekt sodi med dogodke pobude Kultura osvoboditve – Osvoboditev kulture (SKGZ in SSO) in je nastal v sodelovanju s SPD Edinost iz Pliberka, Slovensko prosvetno zvezo iz Celovca in Zvezo koroških partizanov, s pokroviteljstvom Občine Zgonik in s podporo Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in Dežele Furlanije – Julijske krajine.

Koncert partizanskih pesmi bodo oblikovali Moški pevski zbor Foltej Hartman iz Pliberka, Moški pevski zbor Mežiški knapi in Pihalni orkester Rudnika Mežica.

S pevskim pozdravom bodo večer uvedli domači Moški pevski zbor Vesna iz Križa, Pevski zbor Valentin Vodnik iz Doline in Moški pevski zbor Kraški dom iz Repna, ki so si ob 80-letnici osvoboditve zamislili in uresničili projekt Naj živi pesem upora (krstna izvedba je bila 27. aprila v Repnu, prva ponovitev v Križu 30. aprila). V petek bodo ob 20.30 koncert ponovili na Gorici v Dolini.

Vstop je prost.