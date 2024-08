Za nezakoniti podvodni ribolov v Miljskem zalivu bo plačal 5000 evrov

Pripadniki obalne straže iz tržaškega pristanišča so po opozorilu občana posredovali v Miljskem zalivu v bližini ladjedelnice Segnavento, kjer je potapljač nezakonito lovil ribe in nabiral morske sadeže na območju, kjer je ribolov prepovedan. Ugotovili so, da gre za slovenskega državljana, ki je med drugim uporabljal jeklenko in ni namestil obvezne označevalne boje za podvodni ribolov. Med preiskavo so v plastični mreži modre barve pripadniki obalne straže odkrili 2,5 kilograma ladink oz. morskih tartufov, ki jih je nezakonito nabral. Skupaj so mu naložili 5000 evrov kazni zaradi ribolova na prepovedanem območju, zaradi pomanjkanja ustrezne označevalne boje ter zaradi uporabe jeklenke pri podvodnem ribolovu, ne da bi razpolagal z dovoljenjem za profesionalni ribolov.