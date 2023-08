Za obnovo proseškega pokopališča 90 tisoč evrov

Žičnica še naprej razdvaja. Na včerajšnjem občinskem svetu so svetniki opozicije zapustili sejo, ko je bil čas glasovanja za sklep, s katerim namerava občina zaprositi za ponovno ocenjevanje namembnosti nekaterih zemljišč v lasti openskega jusa, nad katerimi naj bi peljala žičnica. Občina zahteva namreč, naj deželni komisar za upravljanje jusarskega premoženja ponovno oceni, ali se zemljišče lahko posveti javni uporabi. Komisar se je sicer pred časom že izrekel, so opozorili svetniki opozicije.

»Sklep oziroma zahteva občine nima zdravih osnov,« je na seji svetnike opozoril Stefano Ukmar (Demokratska stranka), »ker je nepopoln. Zahteva je iz proceduralnega vidika pomanjkljiva.« Svetnik je o nepravilnosti zahteve opozoril že v preteklem tednu člane občinske komisije. Na njegovo stran so se postavile tudi druge stranke v opoziciji. Riccardo Laterza (Zdaj Trst) je na primer spomnil, da se je sodnik o omenjenih zemljiščih že izrekel in potrdil, da gre za jusarsko last. Sklep, ki ga je predstavila pristojna odbornica Elisa Lodi, po mnenju opozicije ne upošteva, da je sodišče že določilo, da so zemljišča namenjena le kmetijski in gozdarski dejavnosti. Opozicija je zato zapusutila sejo in se ni udeležila glasovanja. Sklep je sicer koalicija soglasno podprla.

Verige na pokopališču

Repinijeva je spomnila občino, da je pokopališče na Proseku delno dotrajano, »kot je razvidno iz fotografij, ki jih je naredil Ukmar, se stenske niše držijo zida z verigo«. Svetnica je predlog umaknila, ko je župan obvestil, da je občinski odbor včeraj dopoldne namenil 90 tisoč evrov izrednim vzdrževalnim delom na proseškem pokopališču. Nujna dela, so spomnili svetniki opozicije, potrebuje tudi pokopališče na Kontovelu, kjer obiskovalci nimajo urejenega parkirišča. Tega je podjetje AcegasApsAmga sicer že načrtovalo.