Za palačo Carciotti se zanimajo Nemci

Za palačo Carciotti naj bi pokazala zanimanje nemška skupina Gekko Group, ki se ukvarja s hotelirstvom. Predstavniki nepremičninskega velikana so se v sredo sestali z županom Robertom Dipiazzo. Na srečanju so potencialni investitorji opisali dejavnost družbe, v neformalnem pogovoru pa so tržaškim gostiteljem zaupali, da so resno zainteresirani za nepremičnino na tržaškem nabrežju, ki jo Občina Trst neuspešno prodaja že več let. Nemška delegacija je napovedala plačilo varščine za resnost ponudbe v višini 10 odstotkov izhodiščne vrednosti palače iz konca 18. stoletja. Cena nepremičnine se je po številnih javnih dražbah ustavila pri 14,9 milijona evrov, kar pomeni, da varščina znaša malo manj kot 1,5 milijona evra.

To je ob robu včerajšnje sklenitve dogovora med Občino Trst in fakulteto za arhitekturo Univerze v Benetkah (Iuav) mimogrede povedal tržaški župan Roberto Dipiazza, ki je zadovoljen, da se je prestižna palača vrnila na nepremičninski trg in da je postala zanimiva za investitorje, ki imajo denar. V isti sapi je tudi dodal, da ne želi prehitevati zadev in da dokler ne bo videl varščine, ne želi špekulirati glede prodaje palače Carciotti.