Za poimenovanje ulice po igralki Lidiji Kozlovic

Ob desetletnici smrti gledališke igralke Lidie Kozlovic - ali Lidie Kozlovich kot jo poznajo v italijanskem gledališkem svetu oz. Lidije Kozlovič kot smo je vajeni v našem gledališču - so svetniki Demokratske stranke v občinskem svetu z Valentino Repini na čelu v ponedeljek vložili svetniško pobudo za poimenovanje mestne ulice po tej naši priljubljeni odrski protagonistki. Svetniška pobuda bo morala najprej v pristojno komisijo, ki bo ocenila, ali lahko nadaljuje svojo pot v občinski svet.

V utemeljitvi je Repinijeva zapisala, da se je Kozloviceva rodila 8. oktobra 1938 v Momjanu v Istri, umrla pa 1. junija 2009 v Trstu, ki je bil njen drugi dom. Uveljavila se je kot obmejna in hkrati evropska igralka, ki je študijsko pot ubrala na Akademiji za dramsko umetnost v Ljubljani, kjer je bila »neobičajna« študentka, saj je govorila v italijanščini, ki je bila njen materni jezik. Slovenščine se je naučila pozneje in jo usvojila do take mere, da ji je uspelo na profesionalni ravni povezati oba svetova. Po študiju v Ljubljani, se je preselila v Trst, kjer je lahko izkoristila svojo dvojezičnost in svoje doživljanje dveh kultur na dveh straneh meje - uveljavila se je kot gledališka, filmska in radijska igralka.

Da bi se ustrezno priznalo njeno vlogo pri ovrednotenju mesta in njegovih kultur, vabijo podpisniki svetniške pobude - svetnikom Demokratske stranke so se pridružili še tisti iz vrst Občanov, Italie Vive in Open FVG - župana oz. pristojnega odbornika, da poimenuje ulico, trg ali zelenico v mestu po Lidii Kozlovic, nepozabni in šarmantni interpretki človeške kompleksnosti in tržaške multikulturnosti.