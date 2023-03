Za pravice in enakopravnost vseh prebivalcev

V baru Knulp se je včeraj predstavila tržaška lista kandidatov za deželni svet liste Open Levica FJK, ki podpira levosredinskega predsedniškega kandidata Massima Moretuzza. Nosilec deželne liste Furio Honsell je poudaril, da je v deželnem svetu, kjer sam že sedi, predstavnik edine prave levice, ki se postavlja proti vladni koaliciji in večkrat tudi proti opoziciji.

»Dežela FJK je v petih letih Fedrigove vlade nazadovala, predvsem v javnem zdravstvu. Iz raziskav visoke šole Sant’Anna v Pisi izhaja, da je FJK najslabša v Italiji na treh področjih. Čakalne dobe v zdravstvu so predolge, diagnostične naprave so prestare, število invazivnih posegov pri sladkornih bolnikih je previsoko. To pomeni, da ni prave politike preventive in sledenja poteka bolezni.« Honsell v desni sredini ni zaznal prave želje po uvedbi učinkovitih okoljskih politik, a samo površne obljube o trajnostnem razvoju.

Listo sestavljajo kandidati, ki so že bili člani stranke in drugi, ki so se ji približali prav za letošnje volitve, je na srečanju pojasnila kandidatka in bivša miljska županja Laura Marzi: »Deželna vlada mora podpreti občine, ki so v teh letih izgubile svojo centralno vlogo na ozemlju. V njih primanjkuje strokovnega kadra.« Marzi, tako kot njeni somišljeniki, nastopa v vlogi branilke pravic vseh prebivalcev FJK ter vabi h glasovanju žensk. Proti spolnim diskriminacijam nastopa Davide Zotti, profesor na liceju Dante-Carducci, predstavnik združenja Arcigay in aktivist sindikata Cobas za šolo. Slednjo mora dežela po njegovem mnenju zaščititi pred razdrobljenostjo, skupnosti LGBT pa zajamčiti pravice, ki ji pripadajo.

Slovenska kandidatka Mirta Čok, zgodovinarka in feministka, si prizadeva za pravice samskih mater, za splošno rast dežele in »za enakopravno porazdelitev javnega bogastva.«

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.