Za sanacijo barkovljanske obale šest milijonov iz deželne blagajne

Občinskemu odborniku za prostorsko načrtovanje Micheleju Babudru in županu Robertu Dipiazzi se je včeraj oddahnilo, ko jima je pristojni za civilno zaščito v deželni vladi Riccardo Riccardi sporočil, da bo Občini Trst za odpravo škode v Barkovljah po izrednem plimovanju, ki je te kraje prizadelo prve dni novembra, namenil šest milijonov evrov.

Sestanek je potekal v Mestni hiši, na njem pa sta poleg župana in Babudra sodelovala še občinska odbornica za inovacijo in tehnološki prehod Sandra Savino in vodja svetniške skupine stranke Naprej, Italija v občinskem svetu Alberto Polacco. Iz te stranke prihajajo, razen župana, vsi udeleženci včerajšnjega sestanka.

Roberto Dipiazza, ki bi občanom rad vrnil sanirane Barkovlje pred novo poletno sezono, se je zahvalil Riccardiju za finančno pomoč. Zadovoljstva ni skrival niti odbornik Babuder, ki je uvodoma spomnil na hitro ukrepanje občinskih uradov, ki so na poškodovani teren že nekaj dni po visokem plimovanju morja poslali ekipe gradbenih delavcev, ki so začeli z najnujnejšimi deli. V prvi fazi je odpravi škode namenil 200 tisoč evrov tudi občinski odbornik za finance Everest Bertoli, a ta vsota je zadostovala le za zagon sanacije, ki bo trajala več mesecev.

Odprava škode v Barkovljah naj bi namreč stala okoli 12 milijonov evrov. Večji del denarja bo treba nameniti postavitvi novih skalnatih valobranov, saj bo brez teh vsako sanacijsko delo na obali zaman.

