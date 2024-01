Za sanacijo Barkovljanske obale skupaj zbrali že milijon evrov

Občina Trst je včeraj iz proračunske rezerve zagotovila pol milijona evrov za odpravo in blaženje posledic škode na barkovljanski obali po novembrskem visokem plimovanju. Če tej vsoti prištejemo še 332 tisoč, ki jih je pristojni za finance v mestni vladi Everest Bertoli nakazal prejšnji teden, in 200 tisočakov, ki so jih urgentnim delom namenili konec decembra, ima občina trenutno za sanacijo na voljo milijon evrov. Začetek februarja bo predplačilo v višini 6,2 milijona nakazala še deželna vlada in s tem zneskom na občinskem oddelku za prostorsko načrtovanje računajo, da bodo odpravili večji del škode. In tako poskusili rešiti letošnjo poletno kopalno sezono.

To nam je včeraj po telefonu povedal občinski odbornik za finance Bertoli, ki je na včerajšnjem sestanku občinskega odbora podpisal predlog sklepa, s katerim se občina zavezuje, da bo vnaprej plačala pol milijona za odpravo posledic škode. »Čeprav so nam iz deželne palače sporočili, da bo z njihove strani nakazilo prišlo prve dni februarja, smo mi pohiteli in anticipirali sredstva. Na ta način bomo lahko takoj začeli z deli in pridobili en mesec, kar je pomembno, saj čas leti in kmalu se bo spet začela kopalna sezona,« je rekel odbornik. Ob tem je tudi dodal, da bodo 500 tisočakov, ki so si jih včeraj »izposodili« iz rezervnega sklada, namenili odpravi škode na kopališču Topolini in pri Čedazu.

