Za slovenska okenca v Trstu ni jasnega načrta

Slovenski svetniki Demokratske stranke so opozorili paritetni odbor za vprašanja slovenske manjšine na situacijo okrog poznega pristopa Občine Trst k deželni Mreži za slovenski jezik. Na petkovem sestanku s predstavniki prvega in drugega rajonskega sveta, ki ga je sklicala občinska odbornica Sandra Savino, sta sodelovala tudi odbornik za osebje Stefano Avian ter generalni direktor občine Fabio Lorenzut. Ta je predsednici drugega rajonskega sveta Nives Cossutta pojasnil, da bo občina s sredstvi iz omenjene mreže zaposlila tri slovensko govoreče osebe, od katerih bo ena preusmerjena na slovensko službo družbe Esatto.

120.000 evrov iz zaščitnega zakona

Kot so v sporočilu za medije zapisali mestni svetniki Štefan Čok, Valentina Repini in Stefano Ukmar ter sama Nives Cossutta, je istega dne potekalo uradno odprtje novega sedeža Esatta. Kot je poročal Primorski dnevnik, tam prisotni predstavniki mestnih oblasti niso znali pojasniti, kje bo urejeno okence za komuniciranje v slovenskem jeziku in kdaj bo začelo delovati.

Občina Trst bo iz zaščitnega zakona 38/2001 prejela 120.000 evrov letno za vzpostavitev treh slovenskih okenc in uresničevanje jezikovnih pravic slovenske narodnostne skupnosti. Kljub temu še ni zagotovila jasnega načrta za vzpostavitev teh okenc, navajajo pri DS.