Za socialo in okolje

Na junijskih volitvah bo v zgoniški občini županskega kandidata Mirka Sardoča v okviru koalicije z Združeno ekipo za Zgonik podprlo tudi zavezništvo Zeleni in levica - Alleanza verdi e sinistra. Na listi, ki so jo predstavili v petek zvečer na kmetiji Gruden - Žbogar v Samatorci, je deset kandidatov, ki prisegajo na okoljevarstvene politike in si želijo okolju prijaznejšo občino.

Sardoč je v svojem pozdravu poudaril, da je podporo zavezništva prepričano sprejel, ker se prepoznava v vrednotah, ki jih prinaša levica: »Vse stranke, ki se prepoznavajo v levosredinskih vrednotah, bi morale nastopiti združene, saj je nesmiselno, da smo v levosredinski družini ločeni, ker samo združeni lahko dosežemo zastavljene cilje, predvsem v tako majhni občini, kot je zgoniška.«

Deželna svetnica Serena Pellegrino je v podporo liste spomnila, da je njihovo zavezništvo večkrat proti toku in se ne skrivajo za simbolom občanske liste: »Naše stališče je jasno, ne verjamemo v trditev, da ni več razlik med levico in desnico. Mi smo tisti, ki se borimo za socialne in okoljske pravice. Prepričani smo, da bodo naše smernice prepričale tudi tiste, ki bodo oddali svoj glas za evropske volitve.«