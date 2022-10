Za sproščen vikend

»Soparno, vetrovno in zelo kofeinsko oporišče Italije na severovzhodni jadranski obali ponuja kulturno mešanico brez množice Firenc ali Benetk. Tržačani so navdušeni nad tukajšnjim dobrim življenjem. Dnevi, preživeti v klubih na plaži, ob jadranju, smučanju v Dolomitih ali degustacijah vin v apnenčastih kraških hribih se vedno zaključijo z aperitivom ob sončnem zahodu ob morju.« Tako se glasi idiličen, če ne idealiziran uvodni del članka, ki ga je Trstu posvetil britanski časnik The Times. Na njegovi spletni strani je bil objavljen v nedeljo, bralcu pa priporoča preživetje vikenda v tem obmorskem in kulturno ter kulinarično zanimivem mestu, ki z eno nogo še stoji v srednji Evropi s svojo avstro-ogrsko dediščino.

Avtorica članka Gemma Bowes, ki jo je v hotelu Duchi d’Aosta gostila deželna agencija Turismo FVG, naniza vrsto zanimivosti, ki si jih je vredno ogledati v Trstu. Na prvem mestu nekoliko presenetljivo omenja novi muzej mode ITS Arcademy, ki bo sicer povsem odprt šele marca, sledijo Miramarski grad, Grad sv. Justa, kopališče Pedočin, kavarna San Marco, Veliki kanal. Najbolj »cool« četrt je Kavana s svojimi lokali, poleg različnih hotelov, restavracij in barov po mestu pa svetuje obisk kake osmice na Krasu, pri čemer izrecno omenja udobno dvorišče pri Ivanu Gabrovcu (v Praprotu). Z ladjico Delfino verde pa se lahko odpravimo v Barkovlje, Grljan ali Milje.

Kot se v teh primerih večkrat (ne pa vedno) dogaja, slovenska prisotnost na Tržaškem v članku – kljub osmicam – ni omenjena. Pri tem se postavi vprašanje, v kolikšni meri je ta skupnost (ne)vidna, pa tudi kaj sama naredi, da bi bila v očeh tujega obiskovalca prepoznavna.