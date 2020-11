Za staro pristanišče se obeta dodatni denar iz Rima

Če bo šlo vse po sreči, bo tržaška občina za zagon starega pristanišča prihodnje leto dobila novo finančno injekcijo. Ministrstvo za kulturo in nepremičninsko dediščino (Mibact) bi lahko denar črpalo iz evropskega sklada za okrevanje, ki je na voljo za financiranje ključnih naložb. Da je minister Dario Franceschini pripravljen finančno spet podpreti revitalizacijo starega pristanišča, je včeraj ob robu srečanja o znanstveniku Josefu Resslu v kavarni San Marco napovedal deželni svetnik Francesco Russo, ki je potek sestanka z ministrom pred dnevi opisal tudi na svojem facebook profilu. V video posnetku je tudi poudaril, da je odvisno od lokalnih upraviteljev, kako se bodo odzvali na Franceschinijeve besede in kaj bodo storili, da bi denar čim prej prišel v Trst.

Poklicali smo tržaškega župana Roberta Dipiazzo in ga vprašali, kako bodo postopali. Župan je dejal, da je že v torek navezal stike z ministrovimi sodelavci. »Potrdili so mi, da bi lahko Trst dobil kar nekaj denarja iz sklada za okrevanje. O konkretnih številkah sicer nismo govorili, ker v Rimu potrebujejo najprej vso potrebno dokumentacijo, potem pa bodo odločali o višini prispevka,« je rekel Dipiazza in dodal, da so se pristojni v občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti že aktivirali.

Direktor dotičnega občinskega oddelka Giulio Bernetti nam je zagotovil, da bo še do konca tega tedna v Rim poslal vso potrebno dokumentacijo o projektih, ki jih nameravajo izpeljati v starem pristanišču. V podrobnosti se občinski inženir ni želel spuščati, je pa dejal, da gre za več manjših projektov, v sklopu katerih bi lahko dokončali celo serijo infrastrukturnih in obnovitvenih del.