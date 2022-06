Za strip Črni plamen se zanimajo tudi italijanske šole

Kako zavest o vzrokih in posledicah požiga Narodnega doma, ki je pomenil uvod v dvajsetletno preganjanje primorskih Slovencev, širiti tudi med italijansko javnost, zlasti pa med srednješolsko mladino, je bila rdeča nit ponedeljkove predstavitve italijanskega prevoda stripa Črni plamen – La fiamma nera Ivana in Zorana Smiljanića v organizaciji Kulturnega združenja Tina Modotti, AUSER-ja, Slovenskega kluba in Zadruge Primorski dnevnik.

Na dvorišču nekdanje gostilne Pavan pri Sv. Jakobu sta o svojem delu, ki je bil ob 100-letnici požiga Narodnega doma najprej v obliki podlistka objavljen v našem dnevniku (knjižna izdaja pa je brezplačno na voljo vsem članom Zadruge Primorski dnevnik), spregovorila avtorja oče in sin. Uvodoma je predsednik zadruge Igor Kocijančič napovedal ponoven zagon spremnih pobud, ki jih je ob izidu tako slovenske kot italijanske različice preprečila pandemija. Gre predvsem za poskus, da bi preko risarskih in novinarskih delavnic avtorsko delo prodrlo v šole in glede na njegovo privlačno in berljivo zasnovo tudi v zavest in dušo mladih bralcev. Pri tem projektu dejavno sodeluje tudi medkulturna delavka Elena Cerkvenič, ki je na srečanju med drugim postregla s spodbudnim podatkom, da zanimanje za strip kažejo tudi nekatere italijanske tržaške šole, kar potrjuje tudi prisotnost na srečanju prof. Giacaloneja iz šole Divisione Julia. Gre namreč, kot znano, za delo, ki požig obravnava čimbolj faktično, pri podajanju zgodovinskega okvira pa se trudi objektivno prikazati različna stališča, interpretacije in ozadja.