Za tramvaj načrtujejo tri milijone naložb, časovnice niso znane

Če se je leto 2025 za openski tramvaj navidezno začelo srečno, saj je 1. februarja po slabem desetletju mirovanja spet zapeljal, se je kaj kmalu izkazalo za nesrečno. Oziroma, če verjamemo legendam in v prekletstva, je bil to le »business as usual«, kot bi rekli Angleži. Po naše, vse po starem. Novo leto pa se ne obeta nič manj zapleteno.

Po približno osmih mesecih obratovanja z nekaj nevšečnostmi, se je tramvaj spet ustavil oktobra lani, na dan Barcolane. Takrat se je med vožnjo po vzpenjači kovinska vrv, ki zavira oziroma potiska tramvaja po rebri na Škorklji, premaknila iz ležišča. Pri tem se je vrv, baje tudi zaradi stika z kolesi tramvaja, poškodovala. Vzpenjača je odtlej iz varnostnih razlogov neuporabna, tramvaj seveda miruje. Turisti in domačini, ki so se spet navadili na tramvaj, so sedaj preusmerjeni - tako kot nekateri tramvjerji - na avtobuse proge 64.

V proračunskih dokumentih Občine Trst za triletje 2026–2028 lahko sicer najdemo tri milijone evrov vredna dela v korist tramvaju, ki jih namerava občinska uprava naročiti »v kratkem«. Načeloma še letos. Najcenejša postavka je 150.000 evrov v občinskem proračunu za dela na vzpenjači. Iz dokumentacije sicer ne izhaja, če zaobjema postavka tudi izredno vzdrževanje vzpenjače, ki je kakorkoli predvideno letos.