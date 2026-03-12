Morilki bodo začeli soditi maja

Erika Podmenich, ženska, ki je 31. marca lani v Ulici Beccherie v strogem mestnem središču umorila 89-letno Isabello Tregnaghi, se bo pred porotnimi sodniki pojavila 22. maja. Tako je danes odločila sodnica za predhodne obravnave, ki je osumljenko zaslišala na tržaškem sodišču. Morilkin odvetnik je zaman poskušal doseči, da bi Podmenich sodili po skrajšanem postopku. Sodnica Manila Salvà je zavrnila tudi zahtevo odvetnika, da bi strokovnjaki ocenili duševno stanje obtoženke.

57-letnica je osumljena kar osmih kaznivih dejanj. Erika Podmenich bo odgovarjala za naklepni umor 89-letnice, ki ji je z nožem prerezala vrat. Potem so tu še oteževalne okoliščine predhodnega načrtovanja umora, nebogljenosti 89-letne žrtve, in dejstva, da je morilka nameravala žrtev oropati. Obenem pa je Podmenich osumljena tudi kaznivih dejanj poskusa umora in ropa: osumljenka naj bi namreč drugo žensko omamila z uspavali in jo v avtomobilu med Bani in Ferlugi odrinila s ceste. Znesla naj bi se še nad tretjo žrtvijo, ki naj bi jo ravno tako omamila in ji ukradla uro. Zaradi vseh teh kaznivih dejanj ji grozi dosmrtna zaporna kazen.