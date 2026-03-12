Jutri bo cesta pri Poklonu zaprta

Jutri bo Vipavska cesta (deželna cesta TS 9) v bližini Poklona zaprta med 10. in 16. uro zaradi nujnih geoloških raziskav.

Zaprtje ceste na območju, kjer promet že dlje časa zaradi usada poteka izmenično enosmerno, je odredila Enota deželne decentralizacije Trst. Cesta bo zaprta le na območju usada, sicer bo prevozna.

Županja Repentabra Tanja Kosmina je poudarila, da bosta Repen in Col dosegljiva preko Briščikov oziroma iz openskega predela Štajbce. Temu se bodo prilagodili avtobusi linije 42, ki bodo pripeljali preko Briščikov, obrnili na Poklonu in nadaljevali pot spet preko Briščikov.