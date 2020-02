Za tržaško pristanišče rekordno leto 2019

Tržaško pristanišče je v letu 2019 doseglo zgodovinski rekord glede pretovora zabojnikov: pretovorjenih je bilo namreč 790.000 enot teu, kar znaša 9-odstoten porast v primerjavi z letom 2018, tržaška luka pa je potrdila prvo mesto med italijanskimi pristanišči z 62 milijoni ton pretovora, katerim je treba dodati še štiri milijone ton, ki so jih pretovorili v pristanišču v Tržiču.

Obenem je prišlo do dodatne okrepitve železniškega prometa, ki je dosegel 10.000 vlakov, pri čemer so s cest odstranili kar 210.000 tovornjakov. 56 odstotkov tovora, ki so ga izkrcali oz. vkrcali v tržaškem pristanišču, je prispelo oz. odpotovalo z vlakom, s čimer se je presegla kvota 50 odstotkov, ki jo je Evropska unija določila kot cilj za leto 2050. Po besedah predsednika pristaniškega sistema za vzhodni Jadran Zena D’Agostina se je od leta 2014 do lani železniški promet v povezavi s pristaniščem podvojil, investicije v ta sektor pa znašajo 200 milijonov evrov: že lani so se začela dela na postaji pri Sv. Andreju, v letošnjem letu pa bodo stekla najpomembnejša dela.