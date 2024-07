Za vedno je odšel tržaški kuharski mojster Pavel Marc

V katinarski bolnišnici je včeraj zvečer v 48. letu starosti umrl priznani tržaški kuharski mojster Pavel Marc. V petek zvečer ga je v Bazovici pičila žuželka, najbrž osa, in je doživel anafilaktični šok. Uspel je poklicati reševalce, ki so ga našli brez zavesti. Pred njihovim prihodom mu je zastalo srce. Zdravstveno osebje ga je oživljalo in je njegovo srce pričelo znova biti, toda zastoj je bil kar dolgotrajen. Naposled mu zdravniki na oddelku za oživljanje v katinarski bolnišnici, kljub vsemu trudu, niso mogli več pomagati.

Tržaški kuharski mojster Pavel Marc se je uveljavil doma in po svetu in je bil pri nas zelo priljubljen. Bil je sončna in dobrosrčna oseba. Kuhal je že od mladih let, kulinariko je vzljubil že na nižji srednji šoli. Osvojil je več prestižnih kulinaričnih mednarodnih nagrad in je bil odbornik ter nato član združenja tržaških kuharjev. Trenutno je bil zaposlen v lokalu Palato v starem tržaškem mestnem jedru, katerega je bil pred dvema letoma med soustanovitelji. Zastopal je med drugim Italijo v mednarodnem združenju kuharskih mojstrov Sredozemlja in Evrope ŠKMER-ACMER s sedežem v Splitu.