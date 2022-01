Za vse otroke, ki so umrli v taboriščih

Italijanska partizanka, pesnica in prevajalka Joyce Lussu se je v svoji poeziji Un paio di scarpette rosse (Par rdečih čeveljčkov) spomnila na otroke, ki so izgubili življenje v koncentracijskih taboriščih: »Par rdečih čeveljčkov številke štiriindvajset, skoraj novih (...) stoji na kupu otroških čevljev v Buchenwaldu. Nosil jih je otrok, star tri leta in pol.«

Verzi ganljivega besedila so navdihnili predstavnike tržaške univerze, ki se ob dnevu spomina poklanjajo vsem otrokom, ki so umrli v taboriščih. Samo v Auschwitzu naj bi jih umrlo več kot tri tisoč. Pročelje univerze bo zato danes in jutri osvetljeno v rdečo barvo.