Za zaščito borovega gozdiča oddali 10.236 podpisov

Odbor za zaščito katinarskega borovega gozdiča je danes stopil do podpredsednika deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine Francesca Russa in mu oddal peticijo z 10.236 podpisi somišljenikov, ki nočejo, da bi na Katinari posekali skoraj 400 stoletnih dreves. Tam načrtujejo namreč ureditev parkirišča nove pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo. Predaji zbranih podpisov so prisostvovali tudi drugi politiki iz vrst opozicije. Pred začetkom seje deželnega sveta so se s predstavnikom odbora Paolom Radivom in Russom (DS) sestali svetniki Giulia Massolino (Pakt), Maria Rosaria Capozzi (G5Z) in Furio Honsell (Open). Radivo je predstavil odbor, ki je z zbiranjem podpisov za dvojezično peticijo začel januarja lani na pobudo dijakov slovenske katinarske nižje srednje šole Sv. Cirila in Metoda, čeprav se je večje delo začelo avgusta letos, ko so skoraj vsak dan v tednu prostovoljci stopili na ulico in seznanjali javnost z učinki gradbišča na Katinari. Med včerajšnjim srečanjem je na Trgu Oberdan potekala demonstracija.