Zabavajo se na morju

Morje, sonce in veter. Tako bi lahko opisali poletno jadralno šolo Jadralnega kluba Čupa. Vetra je bilo prejšnji teden sicer nekoliko premalo, da bi se mladi jadralci lahko povsem posvetili jadranju. Ko so šli na morje s trenerjem Luco Carciottijem, so se včasih kar kopali, ker ni bilo vetra, ki bi njihova jadra vodil naprej.

V poletni šoli se jadranja na optimistu učijo osnovnošolski otroci. Nekaterim je tečaj tako všeč, da se ga udeležujejo iz leta v leto. Otroci se v poletni šoli učijo jadranja na optimistu. Pripravijo ga na kopnem, po drči ga spustijo v vodo, nato pa se usedejo na jadrnico in zajadrajo po morju, so razložili.

Letos poleti jadralna šola poteka pod vodstvom domačih trenerjev Luce Carciottija, Ingrid Peric, Giorgie Sinigoi, Sebastjana Cettula in Alessandra De Luise. Zaradi ukrepov glede preprečevanja širjenja novega koronavirusa so letos lahko vsak teden sprejeli samo 12 otrok, ne pa kot prejšnja leta, ko so jih lahko sprejeli do 25 na teden, je povedala tajnica Čupe Barbara Drago.

Osnovnošolci imajo celodnevni poletni center, srednješolci in višješolci pa se v popoldanskih urah učijo jadranja na jadralni deski (windsurf) s trenerjema Martinom Miličem in Albertom Kerpanom. Milič je povedal, da so letos zaznali veliko zanimanja za tečaj, tako da morajo mladim slediti dva trenerja.