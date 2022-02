Zabodli dva mlada moška

Nedaleč od križišča med ulicama Battisti in Rismondo je danes ob 5. uri prišlo do množičnega pretepa. Dva mlajša moška sta zaradi poškodb pristala v katinarski bolnišnici. Še pred svitom je blizu Ulice Giulia policija posegla v prepir med tolpama, ki se je sprevrgel v pretep. Okrog dvajset ljudi se je iz nepojasnjenih vzrokov kregalo kar sredi ulice. Dva mlajša moška je medtem nekdo zabodel. Na kraj so prispeli policija in reševalci službe 118, ki so ranjeni osebi prepeljali v bolnišnico. Maroški državljan in Južnoameričan nista v življenjski nevarnosti. Policija še išče storilce dejanja, saj se je skupina nasilnežev po prihodu policistov hitro razšla.