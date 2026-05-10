»Delo parterja je zelo naporno, ko pa postaneš župan, je vse poplačano«

»Majenca združi celo vas. Tudi če se ne družimo vsak dan, je Majenca trenutek, ko se zdi, da se vsi poznamo od nekdaj. Lepo je, ker združuje vso vas in vse generacije.« Tako je na naše vprašanje o pomenu Majence odgovorila Ivana Antler, ki si deli župansko vlogo z Erikom Kofolom. V petek smo izkoristili zadnje trenutke miru pred prvimi uradnimi obveznostmi županov za pogovor o njuni novi vlogi, izzivih in zadoščenjih Majence.

»Jaz sodelujem pri Majenci, odkar sem vstopil v fantovsko pri 14 letih,« je nadaljeval Kofol. Danes jih ima 29, pošalil se je, da je imel pred vzponom na župansko mesto za sabo verjetno rekordno dolgo kariero kot parter. Kariera se vsekakor ne zaključi z morebitnim županovanjem, je opozoril. V pravem duhu medgeneracijskega sodelovanja se na Majenci le spremenijo vloge, eni se preselijo za šank in žar, moški lahko potem postanejo črešnjevci, torej tisti, ki prinesejo v vas hlod češnje.

Županovanje na Majenci in praznik kot tak seveda nista brez izzivov. Običajnemu organizacijskemu zalogaju je letos treba prišteti novo zakonodajo za organizacije tretjega sektorja. »Jaz v preteklosti nisem bil župan, a imam prijatelje, ki so to bili. Letos je bilo veliko hujše kakor druga leta, predvsem zaradi birokratskih problemov,« je ocenil Kofol. »Mislim, da nas je prav to še bolj združilo, saj smo imeli še več sestankov in preživljali več časa skupaj,« je dodala Ivana Antler.

Župana sta poudarila, da sestavljajo odbor Majence izključno mladi, vsa vas in vse generacije pa so v teh mesecih dali svoj doprinos, da bi premostili nove birokratske izzive. Majenca je bila že močnejša od pandemije, proti združenim dolinskim močem tudi papirologija nima moči.

Kako pa se spremeni pogled na Majenco, ko postaneš župan? To vprašanje smo letošnjemu paru postavili ob začetku Majence, ko pa sta že opazila razlike. »Delo parterja je zelo naporno, vsak dan delaš kot osel, povedano po domače,« je šaljivo dejal Kofol. »Ko postaneš župan, je vse to poplačano, Majenca se sploh še ni začela in vsi ti pomagajo,« je nadaljeval. »Mislim, da se spremeni res veliko, ko si župan, res vidiš, koliko majhnih stvari sestavlja ta praznik,« je dodala županja. »Vsak ima svojo vlogo in brez vseh sodelujočih ne bi šlo.« Župana prevzameta v tem kontekstu predvsem koordinacijsko vlogo. »Moraš se spomniti, kdo je odgovoren za kaj,« je dejala Antler. »Ti moraš usmerjati in zagotavljati, da vse deluje,« je dopolnil Kofol.