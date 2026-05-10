Tri doživetja za odkrivanje rezultatov evropskih programov

Namesto klasične predstavitve so se predstavniki Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje ob včerajšnjem dnevu Evrope, odločili, da bodo rezultate čezmejnih projektov pokazali neposredno na terenu. Rezultate evropskih programov, o katerih navadno poslušamo v konferenčnih dvoranah, so lahko udeleženci doživeli neposredno v prostoru, in sicer s tremi potmi, peš ali s kolesom, v okviru razpisov sklada SPF GO! 2025 (Small Project Fund), ki ga sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021–2027, ki ga upravlja EZTS GO.

»Namen treh vodenih poti je prav v tem, da bi na konkreten in oprijemljiv način dokazali, kaj vse je mogoče ustvariti z evropskimi sredstvi in s pomočjo Evrope, ki nas podpira že vrsto let,« je dejala direktorica EZTSGORomina Kocina.

Vse tri različne vodene poti pod imenom GO! Europe so startale zjutraj s Trga Evrope / Transalpina. Udeležencev je bilo skupno približno 80. Na pomen simbolnega trga, kjer se je vse začelo ob odprtju Evropske prestolnice kulture 2025, je opozorila tudi Kocina. »Prav od tu smo želeli začeti te tri poti, ki so bile uresničene tudi s pomočjo evropskih sredstev,« je dejala.

Prva pot je vodila udeležence po zadnji etapi Goriškega camina od Trga Evrope do Svete Gore. Pohodnike so vodili usposobljeni dvojezični vodniki. Pot je bila povezana predvsem s projektom Walk2Spirit.

Druga možnost je bila 36-kilometrska kolesarska tura v znamenju umetnosti in znanosti. Potekala je po čezmejnih kolesarskih poteh projekta CTN Isonzo-Soča, z vmesnimi postanki pri astronomskem observatoriju v Fari (ZAFA25) in na kmetiji Gradis’ciutta na Jazbinah (Ars Sine Finibus).

Tretje doživetje je bil približno 4-kilometrski zgodovinsko-literarni sprehod med Gorico in Novo Gorico v okviru projektov Ljubkina pot in Cross Stories, katerih partner je Kulturni center Lojze Bratuž. Vodeni sprehod je bil dvojezičen in zasnovan za manjše skupine. »Po potrebi bi dodali še angleščino. Med udeleženci je bilo veliko italijansko govorečih iz Gorice, Rima, Matere in Toskane, zamejcev, in Slovencev iz različnih regij, tudi iz Ljubljane in Prekmurja,«je dejala Daniela Klanjšček iz KCLB. Udeleženci so bili zelo zadovoljni in so se že najavili na prihodnje dogodke, je še dodala.

Praznovanja Evrope ni konec

Dogajanja ob dnevu Evrope v okviru Evropske prestolnice kulture GO! 2025 še ni konec. V ospredju ostaja razstava palestinske umetnice Samire Badran z naslovom Jedka Palestina, ki bo v Galeriji EPIC na ogled tudi v prihodnjih dneh. Odprtje v družbi umetnice pa bo v torek, 12. maja, ob 19. uri. Istega dne bo v EPICentru potekal tudi dopoldanski program za mlade v sodelovanju s Fundacijo Poti miru v Posočju. V okviru projekta Mladi v pokrajini spomina bodo pripravili okroglo mizo, na kateri bodo strokovnjaki in mladi razpravljali o pomenu zgodovinskega spomina, soočanja s preteklostjo ter vplivu teh tem na povezovanje družbe in duševno zdravje mladih.