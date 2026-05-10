Sovodnje za obstanek, Vesna za napredovanje

NOGOMET
ELITNA LIGA
16.00 v Štandrežu: Juventina – Tamai
PROMOCIJSKA LIGA
16.00 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Teor
1. AMATERSKA LIGA
16.00 v Trstu, Ul. Felluga: Costalunga – Sovodnje
2. AMATERSKA LIGA
16.00 v Trstu, Ul. Campanelle: Campanelle – Zarja
3. AMATERSKA LIGA
16.00 v Trebčah: Primorec – Pieris
16.00 na Proseku, Rouna: Primorje 1924 – Domio B
16.00 v Gradišču: ISM Gradisca – Mladost
16.00 v Tržiču, Ul. Cosulich: Aris San Polo – Vesna
KOŠARKA
DEŽELNA DIVIZIJA 2
20.30 v Miljah: Interclub – Sokol Franco