Sovodnje za obstanek, Vesna za napredovanje

Današnja športna nedelja bo nogometno obarvana, saj bo v deželnih prvenstvih na sporedu zadnji krog rednega dela. Zvečer košarkarji Sokola v Miljah

10. maj 2026 | 10:11
    Juventina bo dolgo in uspešno sezono zaključila pred domačimi navijačli v Štandrežu (TIBALDI)
NOGOMET

ELITNA LIGA

16.00 v Štandrežu: Juventina – Tamai

PROMOCIJSKA LIGA

16.00 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Teor

1. AMATERSKA LIGA

16.00 v Trstu, Ul. Felluga: Costalunga – Sovodnje

2. AMATERSKA LIGA

16.00 v Trstu, Ul. Campanelle: Campanelle – Zarja

3. AMATERSKA LIGA

16.00 v Trebčah: Primorec – Pieris

16.00 na Proseku, Rouna: Primorje 1924 – Domio B

16.00 v Gradišču: ISM Gradisca – Mladost

16.00 v Tržiču, Ul. Cosulich: Aris San Polo – Vesna

KOŠARKA

DEŽELNA DIVIZIJA 2

20.30 v Miljah: Interclub – Sokol Franco

