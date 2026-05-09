Pridržali osumljenca za napad z nožem na Trgu Libertà

Tržaška lokalna policija je danes pridržala enega od osumljencev za včerajšnji napad z nožem na Trgu Libertà, v katerem je 20-letni Afganistanec tvegal življenje. Neznanci so ga večkrat zabodli v nogo, medtem ko je počival na eni od tamkajšnjih klopi. Reševalci so ga prepeljali v bolnišnico, kjer so ga takoj operirali, napadalca pa sta medtem zbežala.

Enega od domnevnih napadalcev je na Trgu Libertà danes pred nekaj urami izsledila lokalna policija. Po osebni preiskavi so ga odvedli na poveljstvo. Iz lokalne policije so za Primorski dnevnik potrdili, da gre za enega od osumljencev včerajšnjega napada. Kaj več bo znanega v prihodnjih dneh. Vsaj en sostorilec naj bi bil na begu, tudi vzroki napada niso znani. Neuradno se omenja obračun, povezan z mamili oziroma z razpečevanjem mamil.