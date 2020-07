Začela se je obnova kipa Zastrte vere

V okviru triletnega projekta obnove monumentalnega stebrišča v zgornjem delu pokopališča pri Sv. Ani, v skupni vrednosti 1.250.000 evrov, bo restavracije deležna tudi omenjena grobnica in kip na njej. Potek del, vrednih 15.000 evrov, ki jih izvaja tržaško restavratorsko podjetje Opera est, pod nadzorom deželnega spomeniškega varstva, so javnosti prvič predstavili včeraj. Restavracija grobnice družine Sartorio, najpomembnejše iz umetniškega vidika, predstavlja začetek del na dvanajstih občinskih grobnicah, s katerimi bi želela tržaška občinska uprava ovrednotiti celotno monumentalno stebrišče. Poleg tega so včeraj lastnike ostalih 49 grobnic pozvali, da jih popravijo in uredijo: urejeno stebrišče bi v prihodnosti radi vključili v turistično ponudbo, saj predstavlja pravi muzej na odprtem.