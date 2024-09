Začela se je uradna razprava o bodoči podobi Starega pristanišča

Zdaj, ko je bila naposled razodeta bodoča podoba Starega pristanišča, se je o njej začelo uradno razpravljati. Včeraj so se prvič sestali mestni svetniki dveh občinskih komisij, komisije za ekonomske zadeve in komisije za javne gradnje. Levosredinska opozicija je zaprosila za preložitev sestanka, ker je predlog sklepa o prenovi Starega skladišča s strani družbe Costim prejela šele dan pred sklicanim sestankom. Kot so povedali mestni svetniki, niso imeli dovolj časa za preučitev obsežne dokumentacije. A kot je že utečena praksa, so mestne oblasti prošnjo opozicije zavrnile z argumentom, da je sestanek namenjen zgolj predstavitvi sklepa, razprava o njem naj bi bila predmet prihodnjih dveh srečanj.

Pristojni za razvoj Starega pristanišča Everest Bertoli je podrobno predstavil sklep, ki obravnava okoli 620-milijonsko naložbo zasebnega vlagatelja. Ponovil je vse to, kar je dan prej povedal novinarjem (o čemer smo poročali v petkovi izdaji dnevnika). Družba Costim bi na območju, ki bo v prihodnjih desetih letih predmet urbane regeneracije, uredila dva hotela s skupno 200 sobami, študentski dom, stanovanja za starejše občane, med 200 in 300 stanovanj, gostinske in trgovske lokale, center dobrega počutja, nove plaže ... Del Starega pristanišča bi ostal v javni lasti, zanj bi Občina Trst iskala koncesionarje, 19 skladišč bi družba Costim odkupila za okrog 46 milijonov evrov in jih nato oddala ali prodala.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.