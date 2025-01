Začeli odnašati odpadke z divjega odlagališča pri Banih

Prebivalci in prebivalke Banov so le dočakali težko pričakovano novico. Občina Trst – kot je sama danes (31. januarja) uradno sporočila – je začela odnašati kupe odpadkov z divjega odlagališča pri nekdanji vojašnici Monte Cimone.

Gre za zaključek daljšega postopka, ki se je začel z daljšo preiskavo. To so vodili tržaška mestna policija, gozdarska policija in karabinjerji. Če bodo obsodili domnevne krivce, bo lahko Občina od njih zahtevala, naj jim povrne vse stroške, ki jih bo sama krila, da gmajni povrne prejšnjo podobo. Ti se sučejo okrog 10.000 evrov. Odstranjevanje odpadkov, vključno s kemijskimi in fizikalnimi analizami, bo okvirno trajalo do polovice februarja. Časovnica bo odvisna tudi od vremena, so še sporočili.

Odpadke je na raznih predelih pri nekdanji vojašnici Monte Cimone začelo več posameznikov množično odlagati okoli leta 2022. Primorski dnevnik je večkrat na terenu poročal o dogajanju. V glavnem je šlo za gradbeni material, večje lesene in plastične dele, kosovne odpadke, sanitarije in podobno.