Začelo se je množično cepljenje policistov

Kot napovedano, so v bolnišnici na Katinari danes dopoldne začeli s cepljenjem policistov, karabinjerjev, finančne straže in obalne straže. Pripadniki sil javnega reda so se v vrsto za prvi odmerek cepiva AstraZeneca postavili že ob 8.30, dogodek pa so pred vhodom v bolnišnico pozdravili tržaški prefekt Valerio Valenti, podpredsednik Dežele Furlanije - Julijske krajine z resorjem za zdravstvo Riccardo Riccardi, tržaška kvestorica Irene Tittoni, generalni direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana in Pierpaolo Roberti, član deželne vlade z resorjem za lokalno samoupravo.

»Policisti so vsak dan izpostavljeni okužbi s koronavirusom, zato je cepljenje zanje temeljnega pomena. V preteklih mesecih smo zabeležili porast kriminala, z lepim vremenom pa se pripravljamo na prihod večjega števila migrantov z balkanske poti, kar pomeni, da bo osebje, ki skrbi za nadzor in varnost na deželnem območju še bolj izpostavljeno,« je izjavil prefekt Valenti.

»Končno! Samo s cepivom se lahko stanje, ki ga doživljamo, spremeni,« je povedala policistka Elisa Trani, ki jo je najbolj skrbelo, da morebitne okužbe ne bi prenesla drugim.