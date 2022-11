Začelo se je rušenje dvorane Tripcovich

Rušenje dvorane Tripcovich se je začelo. Delavci gradbenega podjetja Ghiaie Ponte rosso, ki je bilo konec septembra izbrano na javnem razpisu po kriteriju najnižje cene, so danes začeli z deli, ki so bila sprva predvidena za ponedeljek, 7. novembra. Na presenečenje številnih je bager v dopoldanskih urah začel rušiti tiste dele objekta, ki so bili že na pogled nevarni. V prvi fazi bodo delavci iskali prisotnost azbestnih vlaken.

Delavci so včeraj z bagrom porušili desni del stavbe (stran ob železniški postaji), v zgornjem delu pročelja, tam, kjer je napis dvorana Tripcovich in kjer je narisan gledališki zastor, pa so izvrtali dve ogromni luknji. S to operacijo bodo gradbinci ugotovili, iz kakšnega armiranega betona je narejena stavba in koliko so debele armirano-betonske temeljne plošče.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.