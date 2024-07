Začenja se 50. Socialni teden katoličanov

Vse je nared za začetek 50. Socialnega tedna katoličanov v Italiji, ki bo potekal v Trstu in ga bo danes popoldne odprl predsednik države Sergio Mattarella, v nedeljo pa ga bo z mašo na Velikem trgu sklenil papež Frančišek.

Velikanski oder, ki v dolžino meri 60, v višino pa 14 metrov, obdaja ga šest stebrov, je že postavljen, pod odrom je osem tisoč stolov, okoli osrednjega prizorišča so polepljeni plakati z napisi »V srcu demokracije. Soudeležba med zgodovino in prihodnostjo«. To je tudi slogan letošnjega socialnega tedna, ki so ga glavni pobudniki še zadnjič predstavili včeraj popoldne v deželni palači.

Na srečanju z novinarji sta poleg tržaškega škofa Enrica Trevisija sodelovala tudi predsednik znanstvenega in organizacijskega odbora 50. Socialnega tedna katoličanov Luigi Renna, sicer tudi nadškof v Catanii, in Elena Granata, prva ženska, ki je v odboru zasedla podpredsedniški položaj. Škof Trevisi je uvodoma spomnil na italijansko in slovensko dušo tržaške katoliške cerkve.

Nato je besedo prevzel msgr. Renna, ki je dejal, da v Trst prihajajo z bogatim naborom izkušenj, ki so jih zbrali na preteklih izdajah socialnih tednov katoličanov. Poudaril je, da so na zadnji izdaji v Tarantu govorili o zelo občutljivih družbenih temah, v Trstu pa želijo v fokus po staviti demokracijo, ki jo je treba, tako predsednik odbora, vsake toliko časa osvežiti. »Obstajajo plodni in manj plodni trenutki, med slednje spada tudi nizka volilna udeležba, ki je dokaz, da je treba delati na tem, da bi spet pridobili zaupanje ljudi,« je prepričan nadškof Renna, ki je vesel, da se bo v Trstu, ob mejnem mestu, širil duh prijateljstva in družbenega dialoga, ki je, kot je izpostavil, temelj vsake demokracije.