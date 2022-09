Začenja se vijolični mesec v kuhinji in umetnosti

September je vijoličen mesec, vijolična pa je barva Alzheimerjeve bolezni. Mesec, ki s seboj prinaša jesen, je namreč namenjen ozaveščanju javnosti o bolezni, za katero v Italiji trpi več kot milijon ljudi, samo v deželi Furlaniji - Julijski krajini pa več kot 20.000 posameznikov.

Podporo bolnikom in njihovim najbližjim v Trstu nudi združenje De Banfield, ki upravlja tudi Vijolično hišo, v kateri nudijo pomoč obolelim za to hudo boleznijo. Na sedežu združenja so včeraj predstavili program septembrskih dogodkov, prisotne sta nagovorila tudi odgovorni v deželni vladi za premoženje Sebastiano Callari in miljski župan Paolo Polidori.

Milje že vrsto let veljajo za mesto, prijazno ljudem z demenco. V tamkajšnjem muzeju sodobne umetnosti Ugo Carà so včeraj odprli razstavo slik z naslovom Il mio Carso, v sklopu katere bodo poskrbeli za vodene oglede, namenjene osebam, ki trpijo za demenco. V ponedeljek ob 16. uri pa bodo v Vijolični hiši v Ulici Filzi odprli razstavo Ogni vita è un capolavoro, na kateri bo na ogled 33 fotografskih reprodukcij znamenitih slik. V glavni vlogi so pozirali ravno bolniki z alzheimerjem.

13. septembra ob 17.30 bodo v knjigarni Minerva v Ulici San Nicolò predstavili knjigo La nonna sul pianeta blu. Ancore di salvezza. Gre za zbirko pripovedi, ki so jih na državnem literarnem natečaju predstavili skrbniki oseb, ki trpijo za omenjeno boleznijo.

Dogajanje bo septembra višek doseglo 21. septembra, ko bomo obeležili svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. Po tržaški pokrajini bo vozil vijoličen linijski avtobus podjetja Trieste Trasporti.