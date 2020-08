Začenjajo se študijski dnevi Draga 2020

Z razgovorom na temo Slovenski jezik v Italiji in standardna slovenščina: blizu ali daleč? se bodo danes popoldne ob 16.30 začeli 55. študijski dnevi Draga 2020, ki jih je Društvo slovenskih izobražencev po dolgem premisleku sklenilo organizirati kljub epidemiji koronavirusa. Pod šotorom v prijazni dolinici za Marijaniščem na Opčinah je dovolj prostora za razredčenje stolov in zagotovitev spoštovanja vseh vladnih in deželnih ukrepov in navodil za preprečitev širjenja epidemije. Organizatorji sporočajo, da bodo stoli razkuženi vsak dan, prodaja knjig pa bo potekala zunaj prireditvenega prostora. Ekipa mladih rediteljev bo poskrbela, da se bodo udeleženci držali pravil.

Kot že napovedano, je prvi dan Drage napovedana okrogla miza o odnosih med manjšino in matico na jezikovnem področju: o tem bodo govorili jezikoslovec Kozma Ahačič, prevajalki in tolmačici Laura Sgubin in Fedra Paclich ter slovenistki Maja Melinc Mlekuž in Jadranka Cergol. Jutri popoldne je za 16.30 napovedano srečanje v znamenju polpretekle zgodovine z naslovom Predvojni primorski upor fašizmu, o čemer bosta govorila zgodovinarja Egon Pelikan in Renato Podveršič ml. Ob 19. uri bodo predvajali radijsko igro Brune Pertot Srca, ki se ljubijo, se iščejo in se vselej najdejo. Jutri dopoldne ob 10. uri pa bo zunaj uradnega programa potekal posvet mladih o medijskih problemih ob navzočnosti ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Helene Jaklitsch, ki ga prireja novinarski krožek MOSP v sodelovanju s SKK.