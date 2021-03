Začetek obnove tržaške postaje pri Sv. Andreju

Italijanske železnice so začele te dni obnavljati železniško postajo pri Sv. Andreju v Trstu. Vzpostavljajo nove tračnice in območje povezujejo s tržaško logistično ploščadjo. Infrastrukturna dela potekajo v okviru 112 milijonov evrov težke naložbe, ki si kot glavni cilj zadaja okrepitev tovornega prometa v tržaškem pristanišču.

Nastanek druge proge za pristanišče – med Trajanovim nabrežjem (Riva Traiana) in železniškim muzejem – bo vlakom olajšal dostop do posameznih pomolov, razlaga družba v tiskovnem sporočilu. Manevriranje bo postalo manj zamudno in drago, dodajajo. V načrtu posebno pozornost posvečajo podjetjem in ostalim subjektom, stalnim gostom pristanišča. Izkoristili so zgodovinsko železniško progo med Škednjem in lesnim pristaniščem ter jo z milijon evrov vredno investicijo ustrezno posodobili. Progo so elektrificirali, tako da bo lahko v prihodnosti postala ključni sestavni del novih križišč na državnem železniškem omrežju. Italijanske železnice si prizadevajo, da bi v skladu z italijansko in evropsko politiko železniški promet postajal postopoma čedalje bolj kompetitiven. Ob koncu infrastrukturnih del bo postaja pri Sv. Andreju – navajajo – postala prvi italijanski tovorni terminal po številu vlakov. Tu bo med drugim zrasel tudi 750 metrov dolg nov tovorni tir.