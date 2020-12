Začrtal je pot sodelovanja in bil ob strani najšibkejšim

Člani Levice za Trst so se odločili, da bodo svoje politično kulturno združenje poimenovali po bivšem predsedniku Marinu Sossiju, ki je junija letos umrl v 73. letu starosti.

Na idealih nekdanjega pokrajinskega sekretarja sindikata javnih uslužbencev FP CGIL, tržaškega svetnika v vrstah stranke Svobode, ekologije, levice (SEL) in kandidata za župana, temelji namreč delo, ki ga združenje dnevno opravlja.

O poimenovanju in pomenu, ki ga ima levica v današnji tržaški družbi sta včeraj dopoldne spregovorila predsednica Liliana Marchi in član združenja Walter Bastiani na novinarski konferenci v kavarni San Marco.

»Smrt Marina Sossija doživljamo kot veliko izgubo. S svojim prostovoljnim delom je namreč vzgajal starejše in mlajše generacije in nam bil v zgled. Združenje bo sledilo poti, ki jo je Sossi začrtal v duhu in z vrednotami, ki jih predstavlja levica. Želimo posvetiti naš čas vsem, ki potrebujejo podporo,« je srečanje uvedel Bastiani in dodal, da je danes sicer težko govoriti o levici. Naklonjeni k sodelovanju in pogovoru, so predstavniki združenja pripravljeni priti v stik z gibanji, ki sledijo podobnim vrednotam in se zavedajo o zmedi, ki vlada na tržaški politični sceni.

»Politične izbire so v zadnjih letih postavile družbo na kolena. Brezobzirna privatizacija je privedla do globokih vrzeli, ki so danes pred očmi vseh državljanov. Kje je tisti šolski sistem, za katerega smo se borili in ga zasnovali po volji občanov v preteklem stoletju? Kaj pa zdravstvo? Pandemija je pokazala, kako je privatizacija uničila storitev, ki bi morala biti zagotovljena vsem,« je povedala Liliana Marchi, ki ob splošnem prepričanju, da je politično deljenje levice in desnice danes nesmiselno, opaža, da nastradajo ideali levice, kot sta potreba po skupnem snovanju družbe in zaščita delavca. »Poiskali bomo sogovornike, s katerimi delimo naše ideje,« je pristavila Liliana Marchi in dodala, da bo združenje maja 2021 prisotno na občinskih volitvah, čeprav še ne ve, v kateri obliki.