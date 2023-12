Zadnja bančna poslovalnica na Proseku za zdaj ostaja še odprta

Potem, ko je že vse kazalo, da bodo z današnjim dnem zaprli še zadnjo bančno poslovalnico na Proseku, o čemer smo tudi pisali, se je vodstvo zavoda Monte dei Paschi di Siena zadnji hip odločilo, da bo datum zaprtja prestavilo na 15. januar. Poslovalnica torej za zdaj ostaja odprta. O tem so v minulih dneh obvestili stranke zavoda. Med domačini je v minulih dneh napovedano zaprtje sprožilo val nelagodja in zaskrbljenosti, saj bi tako večji del zahodnega Krasa ostal brez bančnega okenca in bi imeli na voljo le bankomat.