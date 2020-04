Zadnje dejanje škedenjske železarne

Po nedavnem zaprtju koksarne železarne bo danes še zadnjič deloval plavž škedenjskega obrata, ki bo proizvedel še poslednje lito železo. To bi se bilo moralo zgoditi že včeraj, vendar se bo iz varnostnih razlogov dogajalo šele danes. S tem naj bi se zares zaključilo zgodovinsko obdobje proizvajanja koksa in litega železa, še zlasti pa onesnaževanja, proti kateremu se prebivalci in sploh občani borijo že mnogo let.

Vest o današnjem zaprtju plavža je posredoval deželni odbornik za okolje Fabio Scoccimarro in poudaril, da se bo s tem končalo obdobje litega železa v Trstu. Predstavnik deželne vlade je razložil, da je delo za zaprtje koksarne in plavža potekalo zelo strokovno ob sodelovanju osebja podjetja ter vseh nadzornih organov. Pri tem ni prišlo do nesreč ali okoljske škode. Do dokončnega in uradnega zaprtja bo iz varnostnih razlogov prišlo predvidoma v soboto, 11. aprila, je sporočila skupina Arvedi.

Zaprtje plavža pomeni obenem začetek novega obdobja, ki naj bi ga zaznamovala okolju prijazna preosnova delovanja železarne v skladu z bližnjimi poslopji, je dodal Scoccimarro in zagotovil, da se bodo tudi v prihodnosti strogo držali programskega sporazuma z namenom zagotavljanja zasebnih vlaganj in ohranjanja delovnih mest.